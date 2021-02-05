В Рязани погасили долги по зарплате перед бывшими работниками автоколонны 1310

Все долги по компенсационным выплатам перед бывшими работниками автоколонны №1310 полностью погасили, сообщает пресс-служба глава администрации.

По словам чиновников, все оставшиеся 3,6 млн рублей людям выдали, после покупки имущества автоколонны предприятием УРТ.

Кроме того, муниципальщики погасили долги и по налогам.

Чтобы покрыть все долги, с молотка ушли, в частности, большие автобусы по 100 тысяч рублей, а также советский автомат газированной воды стоимостью 53 тысячи рублей (читать подробнее).

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