После оттепели в Рязанской области похолодает до минус 22 градусов по Цельсию

Зима в Рязани.

После февральской оттепели на регион снова надвигаются по-настоящему зимние холода. Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в субботу, 6 февраля, в регионе будет облачно. На дорогах гололедица. Ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров. Температура ночью опустится от -13 до -18 градусов по Цельсию, днем температура составит -10… – -15 градусов.

В воскресенье, 7 февраля, похолодает еще больше. Ночью температура опустится до -22 градусов по Цельсию! Днем столбики термометров покажут -11… – - 16 градусов. Прогнозируется северо-западный ветер – 5-10 метров в секунду. Будет облачно.

В выходные дни существенных осадков не планируется.