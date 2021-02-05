Рязанец активно нарушал ПДД и лишился своей иномарки

Фото арестованного автомобиля.

Приставы арестовали у рязанца автомобиль Kia Ceed за долги, которые тот накопил из-за нарушений правил дорожного движения. С декабря 2019 года у мужчины накопилось 44 исполнительных производства. Образовался долг в 116 000 рублей.

Чтобы принудить его к оплате, приставы и арестовали автомобиль. Машину оценили в полмиллиона рублей.

Напомним, что в рамках действующего законодательства приставы вправе арестовывать машину должника без его владельца и эвакуировать на спецстоянку.

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