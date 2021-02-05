В Рязани могут запустить прокат электровелосипедов и электросамокатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чиновники управления экономики и цифрового развития мэрии Рязани, а также организации по прокату велосипедов и электросамокатов обсудили возможность дальнейшего развития этой сферы в областном центре.

ООО «Просторы» и АО «Интеркросс» представили совместный проект для города – сеть круглосуточных станций самообслуживания по прокату электросамокатов и электровелосипедов.

Другая компания - ООО «Вело Групп» (Luckybike) рассказала о сервисе, который позволит взять во временное пользование самокат с помощью QR-кода и оставить его на любой из разрешенных парковок города.

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