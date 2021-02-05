Льготной ипотеки больше не будет?

Фото: Стройпромсервис.

По данным портала ЕРЗ (единый ресурс застройщиков), ЦБ настаивает на сворачивании льготной ипотеки. Так, руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, в очередной раз подтвердила позицию, что необходимо постепенно сворачивать госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% для новостроек. Представитель ЦБ не исключила, что льготную ипотеку под 6,5% «можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья, и где такая программа будет необходима». Какие именно регионы могут попасть под данную программу не уточняется.

Никогда ранее жилье в новостройках не было таким доступным. Например, сейчас квартиру в доме комфорт-класса в ЖК «Шереметьевский квартал» от ГК «Стройпромсервис» можно купить от 1,3 млн рублей в ипотеку с господдержкой, пока еще действует льготная программа.

«Задача нашей компании и специалистов ипотечного отдела – предлагать клиентам лучшие условия для покупки недвижимости в ипотеку, исходя из жизненной ситуации каждого отдельного человека. Мы помогаем сделать правильный выбор» - отметили представители ГК «Стройпромсервис».

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