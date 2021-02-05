Рвота и головная боль: у юного рязанца на новом МРТ нашли опухоль мозга

В Рязани в Областной детской клинической больнице у 12-летнего мальчика диагностировали опухоль головного мозга. Ребенок поступил с жалобами на рвоту и головную боль.

Минздрав подчеркивает, что исследование проводилось на новом аппарате магнитно-резонансной томографии. По словам врача-рентгенолога Виктора Фомина, у юного пациента отмечались нетипичные симптомы, и томограф помог выявить первопричину:

«Нельзя сказать, что диагноз не был бы поставлен без нового МРТ, но мы были бы ограничены в диагностических инструментах. А результаты исследований в этом случае вызвали бы больше вопросов у нейрохирургов», - приводят слова Фомина чиновники от медицины.

Современное оборудование в пять раз мощнее прежнего и дает изображение более высокого качества, позволяя рассмотреть небольшие детали. При работе с маленькими пациентами, отмечают медики, это особенно актуально.