За ночь под Рязанью в двух ДТП с грузовиками погибли три человека

Смертельное ДТП на Московском шоссе.

В ночь на 5 февраля на дорогах Рязанской области произошло два смертельных ДТП с участием грузовиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате аварий погибли три человека.

Смертельное ДТП в Рыбновском районе.

Первое ДТП произошло около половины второго ночи в Рыбновском районе. Автомобиль Kia Rio под управлением пьяного 34-летнего водителя врезался в полуприцеп грузовика MAN, стоявшего на краю проезжей части. В аварии погиб пассажир легковушки – сверстник водителя (читать подробнее).

Спустя чуть более трех часов смертельная авария произошла на Московском шоссе на выезде из Рязани, где 34-летний петербуржец на Volkswagen Polo врезался в грузовик MAN с полуприцепом. В этом ДТП погибли оба водителя (читать подробнее, смотреть фото и видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!