«Мармакс» предлагает квартиры с теплыми лоджиями

Фото: компания "Мармакс".

В строительной компании «Мармакс» рассказали, с помощью каких решений команда избавляет жителей своих домов от ненужных забот по утеплению лоджий. Лоджии во 2-ой очереди паркового квартала «Голландия» изначально проектируются в усовершенствованном формате по части эргономики: застройщик делает их теплыми на этапе строительства. Подобное решение повышает теплоизоляцию комнаты и позволяет расширить жилое пространство.

Благодаря этому жители могут реализовать свои самые смелые идеи: от личной рабочей зоны до зеленого сада для йоги. Познакомиться с квартирами паркового квартала вы можете на сайте жилого комплекса или позвонив по телефону: 500-005.

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