Четыре женщины и мужчина – стало известно о новых пяти жертвах COVID-19 в Рязанской области

В пятницу, 5 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще пять человек. Это 68-летний мужчина, скончавшийся в декабре, а также четыре женщины. Одной из них было всего 48 лет. Она умерла в рязанской больнице в ноябре. По всей видимости, первичных исследований было недостаточно. Поэтому столь долго ждали повторных результатов.

Оставшиеся три человека – это женщины в возрасте 63, 66 и 76 лет. Первые две скончались в декабре, последняя – в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной их смерти также стал именно коронавирус.

Всего в Рязанской области по состоянию на 5 февраля жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 243 человека.

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