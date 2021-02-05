Все о коронавирусе в Рязанской области на 5 февраля

В пятницу, 5 февраля, в Рязанской области выявили еще 110 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 22 438 рязанцев.

Поправились за сутки 111 человек. Общее количество выздоровевших – 20 501.

К сожалению, не обошлось без новых летальных случаев. В список жертв внесли еще пять фамилий. По официальным данным, на 5 февраля коронавирус унес в регионе жизни 243 человек.

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Оперативная группа сообщила, кого записали в статистику летальных случаев (подробности).