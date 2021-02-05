Появились фотографии, как из фуры на выезде из Рязани вынимают погибшего водителя.

Полиция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП на Московском шоссе на выезде из Рязани. На снимках видно, насколько сильный был удар – легковушку буквально смяло, а большегруз MAN вылетел с дороги в кювет. Погибли оба водителя, еще один человек с серьезными травмами госпитализирован (читать подробнее).

Погиб 54-летний житель Самарской области.

На одной из фотографий видно, как спасатели, предположительно, извлекают из кабины фуры погибшего мужчину – жителя Самарской области.

Ранее было опубликовано видео с места смертельного ДТП на выезде из Рязани.

Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой на выезде из Рязани.

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