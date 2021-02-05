Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой на выезде из Рязани.

5 февраля в пять утра 34-летний петербуржец за рулем автомобиля Volkswagen Polo ехал из Рязани в сторону Москвы. В какой-то момент водитель не справился с управлением на заснеженной трассе и влетел на скорости в грузовик MAN с полуприцепом, за рулем которого находился 54-летний житель Самарской области.

В результате смертельного дорожного происшествия водители обоих автомобилей от полученных травм скончались на месте аварии до приезда бригады медиков. Кроме того, серьезные травмы получила 37-летняя пассажирка легковушки.

В настоящее время полиция проводит проверку. Смотрите видео с места ДТП

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