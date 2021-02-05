Под Рязанью водитель Kia устроил ДТП и погубил пассажира

Фото: 62.мвд.рф

На 165-м километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе случилась автокатастрофа. Автомобиль Kia Rio врезался в полуприцеп грузовика MAN, стоявшего на краю проезжей части.

По сообщению пресс-службы областного УМВД, легковушкой управлял водитель с признаками опьянения. Сам за себя говорит тот факт, что 34-летний мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В результате ДТП погиб его сверстник, пассажир Kia. Предварительная причина смертельной аварии: водитель «не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с рулевым управлением».

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