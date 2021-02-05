«Замерзает целая улица»: рязанцы сообщили об отключении электричества

Фото: vk.com/rznnews62

Жители улицы Большой в Рязани сообщили об отключении электричества в их домах. Таковы, по всей видимости, последствия обильного снегопада. Владельцы газовых котлов отопления, которые не обзавелись резервными источниками питания на такой случай, сигнализируют:

«Батареи остывают моментально. Есть риск, что системы отопления в домах могут попросту разморозиться, если быстро не вернуть электричество», - пишет человек в одном из городских сообществ.

По данным администрации Рязани, информация об отключении электроэнергии поступило в диспетчерские службы 5 февраля в 02:00. Устраняет последствия аварии бригада «Рязаньэнерго». В 09:30 в пресс-службе отметили, что восстановить электроснабжение планируется в течение часа и что больше отключений по городу не наблюдается.

Что касается области, то в «Рязаньэнерго» «Комсомолке» предварительно сообщили, что «отключения есть, но массового характера не носят». Энергетики работают в режиме повышенной готовности и оперативно реагируют на поступающую информацию.

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