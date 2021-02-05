Елену Сорокину вдохновила встреча с рязанскими урбанистами

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с урбанистами. Фото: администрация Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с местными урбанистами. О встрече с мэром попросили сами активисты Фонда развития города.

«В своем исследовании активисты обратили внимание на базовую инфраструктуру: то, насколько хорошо очищаются дорожки, есть ли общественные туалеты, освещение. Рассмотрели востребованность пространств. Отметили выраженные проблемы», - написала на своей странице Сорокина.

По итогам встречи глава администрации поручила подчиненным на постоянной основе проводить встречи с этой командой и взаимодействовать с активистами.

«Меня вдохновила эта встреча», - заявила глава администрации.

Ранее Елена Сорокина предложила привлекать общественность к ремонту дорог с момента проектирования до приемки (читать подробнее).

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