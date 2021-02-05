На выезде из Рязани произошло смертельное ДТП с фурой

Утром 5 февраля на выезде из Рязани, в районе Дягилева, произошло смертельное ДТП, сообщает один из очевидцев последствий аварий в социальной сети.

По предварительным данным, из-за несоблюдения безопасного скоростного режима и снегопада столкнулись легковушка и фура.

По информации очевидцев, в аварии, как минимум, погибли два человека. На месте дорожного происшествия продолжают работать сотрудники ДПС, а на данном участке дороги образовался серьезный автомобильный затор.

Подробности смертельного ДТП уточняются.

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