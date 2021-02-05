Из-за снегопада утром 5 февраля Рязань встала в 10-балльные пробки

Пробка на пересечении Московского и Михайловского шоссе.

5 февраля из-за большого снегопада и метели на дорогах Рязани образовались 10-балльная пробка, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». В режиме онлайн, по состоянию на 08:10, в черте города произошли три ДТП – два из них на Москвоском шоссе в районе Дягилева и еще одно – на Касимовском шоссе.

В настоящее время движение затруднено на Московском шоссе от автовокзала «Центральный» до Первомайского проспекта и перекрестка с улицей Дзержинского. Заполонены автомобилями улицы Каширина, Зубковой, часть Есенина, Касимовское шоссе и Восточная окружная дорога.

Пробка на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.

Ранее рязанцев предупреждали, что в ночь на 5 февраля выпадет много снега, но автомобилистам очень сложно, видимо, проехаться хотя бы один день на общественном транспорте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!