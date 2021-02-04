Рязанский губернатор раскритиковал «человейники», построенные в чистом поле

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своих страницах в социальных сетях высказался о проблеме отсутствия необходимой инфраструктуры в новых микрорайонах Рязани.

«Острейшая тема, которая часто становится предметом обращения ко мне в соцсетях, - отсутствие детских садов, школ, поликлиник в микрорайонах, занятых новостройками. Люди требуют не просто строительства «человейников» в чистом поле, а полноценной инфраструктуры», - написал губернатор.

Глава региона добавил, что на совещании по жилищному строительству поручил руководителям профильных ведомств держать вопрос комплексной застройки в зоне постоянного внимания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!