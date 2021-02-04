В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Региональное ГУ МЧС предупредило рязанцев о неблагоприятной погоде. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 4 февраля ожидаются сильный снег и налипание мокрого снега. Ночью и в первой половине дня 5 февраля, прогнозируют усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с, метель с ухудшением видимости менее 1000 метров, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Рязанцам напоминают, что при сильном ветре нужно быть осторожнее: держаться подальше от старых деревьев, крыш домов, линий электропередачи, плохо закрепленных рекламных конструкций. При ухудшении погоды время пребывания на улице лучше ограничить.

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