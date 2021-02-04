В Рязани обсудили ремонт городских дорог

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В Рязани прошел круглый стол по теме реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Со стороны властей в дискуссии участвовали: зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, глава горадминистрации Елена Сорокина, ее зам Владимир Бурмистров и другие. Общественников представляли активисты автомобильного сообщества, «Городских проектов», блогеры и просто неравнодушные горожане.

В частности, во время разговор была затронута тема ямочного ремонта, содержания Северной окружной дороги и план ее передачи на баланс области, а также благоустройства дорог на городских окраинах.

- Нашей встречей мы показываем готовность к диалогу с жителями. Тема дорог для нас - напряженная. По всем сложным вопросам наш выход - это честное взаимодействие с общественностью, - поделилась Елена Сорокина. - Мы объясняем свои действия и их мотивы, рязанцы помогают расставить приоритеты и оценить качество работ.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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