В Мурмине после капремонта открылась школа искусств

Фото: ГТРК "ОКА".

До недавнего времени в рязанском поселке Мурмино школа искусств делила здание с домом культуры. Теперь, после проведенного капитального ремонта, оба этажа отданы для занятий детским творчеством. Об этом сообщает ГТРК "ОКА".

В начале поменяли двери, покрасили фасады, рядом со зданием разбили клумбы. Министерство культуры РФ и районный бюджет выделили средства на капитальный ремонт здания по линии федеральной программы «Развитие образования».

Количество аудиторий для занятий увеличилось с 5 до 15. Архитектурные решения позволили превратить нефункциональные холлы в отдельные кабинеты. После ремонта в школе появился и небольшой актовый зал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!