Жители обратились к депутату Госдумы по вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19

Депутат Госдумы провела прием в дистанционном формате. Жители обратились к парламентарию с вопросами, связанными с вакцинацией от COVID-19 и добровольностью прохождения данной процедуры.

Елена Митина рассказала, что, по информации министерства здравоохранения Рязанской области, сделать прививку можно в 40 медучреждениях региона. В том числе в ОКБ, поликлинике №2, горбольницах №№4, 5 и 11, областном кардиодиспансере, Касимовском, Ряжском, Сасовском, Скопинском и Шиловском ММЦ.

«Решение о вакцинации принимается каждым человеком самостоятельно, и отказ от нее не может служить причиной для увольнения с работы», – подчеркнула парламентарий.

Кроме этого, во время дистанционного приема граждане задали вопросы, связанные с «гаражной амнистией».

По всем обращениям Елена Митина дала исчерпывающие разъяснения.

С 1 по 5 февраля в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» проходит тематическая неделя приемов, посвященная здравоохранению. Рязанцев проконсультируют депутаты всех уровней, сенаторы, представители министерств, руководители Росздравнадзора и Роспотребнадзора по Рязанской области, специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона.

Из-за пандемии коронавируса все приемы проходят в дистанционном режиме. Записаться можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. График доступен по ссылке.

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