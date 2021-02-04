Рязанских десантников массово прививают от коронавируса

Рязанских десантников массово прививают от коронвируса. Фото: ГТРК "Ока".

Более 450 курсантов десантного училища привились вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник-V»). Сначала врачи измеряют у бойцов температуру, давление и уровень кислорода в крови. Все происходит в поликлинике училища.

После подписания документов о согласии на добровольную вакцинацию ребят отправляют на сдачу экспресс-теста на наличие антител к COVID-19. При их отсутствии вводится вакцина.

— Подлежит вакцинации весь личный состав училища в общем количестве около 4 тысяч человек. Общее число курсантов, подлежащих вакцинации, составляет около 3 тысяч человек, — отметил начальник поликлиники Геннадий Беляков.

В первую очередь среди курсантов прививают тех, кто будет участвовать в параде на Красной площади в День Победы, во вторую — задействованных в соревнованиях разного уровня.

В поликлинике училища за каждым вакцинированным наблюдают в течение 30 минут после укола. При повышении температуры или першении в горле каждый привитый должен обратиться к медработникам, сообщает ГТРК «Ока».

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