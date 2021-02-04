Труд рязанской чиновницы отметил президент России Владимир Путин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику организационного отдела управления протокола аппарата правительства Рязанской области Карине Владимировне Воробьевой.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе.

Отметим, что чиновницу ранее уже награждали. Так, в 2015 году ее отметил тогдашний губернатор Олег Ковалев знаком «За безупречную службу», а спустя пять лет уже губернатор Николай Любимов вручил Карине Воробьевой ценный подарок. Все с той же формулировкой «за многолетнюю безупречную государственную службу».

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