Павел Милюков исполнит в Рязани шедевры русской классики

Павел Милюков.

25 февраля в концертном зале Рязанской филармонии выступит известный российский скрипач, лауреат международных конкурсов Павел Милюков. Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова музыкант исполнит концерт № 2 для скрипки с оркестром соль минор ор. 63 Сергея Прокофьева. Также в исполнении РГСО прозвучат симфоническая сюита «Шехеразада» op. 35 Николая Римского-Корсакова и народное сказание для оркестра «Кикимора» op. 63 Анатолия Лядова.

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Павел Милюков – один из самых интересных представителей молодого поколения российских академических музыкантов. Блестящий виртуоз, чья исполнительская манера отличается силой, отточенностью и гибкой эмоциональностью.

Музыкант родился в 1984 году в Перми. Окончил Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, консерваторию и ассистентуру-стажировку МГК (класс профессора Владимира Иванова). Продолжил совершенствоваться в Университете музыки и драмы в Граце и Венском институте музыки и исполнительского искусства под руководством профессора Бориса Кушнира. Лауреат многих престижных международных конкурсов, среди которых конкурс Роберта Канетти (I премия, 2005, проводился в Венгрии), имени Никколо Паганини в Москве (II премия, I премия не присуждалась, 2007), имени Давида Ойстраха в Москве (II премия, 2008), имени Арама Хачатуряна в Ереване (I премия, 2012). В 2010 году стал обладателем II премии Первого Всероссийского музыкального конкурса (Москва). В 2015 году завоевал III премию на XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Скрипач ведет активную концертную деятельность: гастролирует в странах Европы, в Японии, Южной и Северной Корее, Китае, Бразилии, во многих городах России. Выступает на известных концертных площадках с ведущими российскими и зарубежными коллективами. Среди дирижеров, с которыми сотрудничал Павел Милюков, В. Гергиев, В. Спиваков, В. Федосеев, М. Плетнёв, Ю. Симонов, В. Юровский, К. Ярви, А. Сладковский, В. Петренко, П. Коган, Р. Канетти и другие. Был дважды удостоен стипендии Санкт-Петербургского Дома музыки и Акционерного банка «Россия». В 2008–2012 годах – солист Санкт-Петербургского Дома музыки. Участник программы Московской филармонии «Звезды XXI века». В 2016 году награжден орденом Дружбы. С 2016 года преподает в Московской консерватории на кафедре скрипки под руководством профессора Владимира Иванова.