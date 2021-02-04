На Рязанскую область надвигается снеговой заряд

Оттепель, наступившая 4 февраля, надолго не задержится, и уже в пятницу в Рязань вернутся морозы. Естественно, такая смена погоды будет сопровождаться выпадением осадков.

В связи с грядущей непогодой Росгидромет выпустил метеопредупреждение, что 5 февраля в Рязанской области ожидается местами сильный снег, гололедица, на дорогах снежные заносы. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность.

В данный момент, по данным метеокарт, огромная туча, несущая снег с дождем, протянулась от черноморского побережья Украины на юге и Москвы на севере, приближается к нам с запада. По предварительным расчетам, первые осадки должны начаться ближе к вечеру.

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