Минтранс будет судиться с инвестором платного путепровода в Ряжске

Рязанский минтранс собирается подать в суд на инвестора, строящего в Ряжске платный путепровод, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время готовятся материалы для подачи судебного иска.

В суд, кроме того, уже передали административные протоколы на инвестора и подрядчика, составленные по заявлениям минтранса в полицию и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что подрядчик при строительстве серьезно повредил региональную дорогу, а губернатор Николай Любимов потребовал отремонтировать ее за свой счет, и пригрозил «соответствующими мерами».

«Закрытие железнодорожного переезда на 312-м километре на сегодняшний день не рассматривается. Инвестор обязан обеспечить альтернативный бесплатный проезд, это обязательное условие, предусмотренное законодательством», — подчеркнули в ведомстве.

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