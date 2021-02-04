Чиновники отрапортовали о ремонте дорог в Рязани

На разворотном кругу автобуса №17 на улице Семчинской на дорогах ямы засыпали щебнем, отчиталась администрация Рязани. Но, по заверению чиновников, это мера временная.

Кроме того, ремонт дорог прошел на улицах Садовой, Новой, Пирогова, Лермонтова, Электрозаводской, а также проездах Шабулина и Завражнова.

«Более 100 кв. метров дорог отремонтировали литой асфальтобетонной смесью. Ямы заделали на улицах Семена Середы, Татарской, перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова», - сообщают власти.

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