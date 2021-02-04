«Единая Россия» запускает общественный мониторинг строительства спортивных объектов в регионах

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин.

«В первую очередь, депутаты проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Вместе с жителями парламентарии будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», − пояснил он.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов − в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования».

В конце января правительство РФ направило 2 млрд рублей на строительство ФОКОТов − выделения средств из федерального бюджета добилась «Единая Россия». На эти средства будет создано 100 объектов, 43 из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году − как в городах, так и в сельской местности. В проектах предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и воркаут-зоны.

Как рассказал заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, в 2021 году в рамках реализации проекта «Детский спорт» планируется возвести ФОКОТ в селе Успенское Скопинского района.

«Правительство региона держит на особом контроле сроки и качество строительства новых спортивных объектов, стараясь в полном объеме оправдать взятые на себя обязательства, связанные с улучшением спортивной инфраструктуры и повышением доступности спортивных услуг населению», − заверил Роман Петряев.

Он отметил, что в Рязанской области придают огромное значение популяризации здорового образа жизни, развитию физкультуры и спорта. Создание спортивных объектов в рамках федеральных проектов – это еще один значительный шаг в данном направлении.

В 2020 году на территории Рязанского региона в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» введено в эксплуатацию четыре новых современных спортивных объекта, два из которых построены в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Это физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Старожилово и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в поселке Лесной Шиловского района.

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