Рязанские дети смогут отдохнуть летом в бюджетных лагерях

Дети из Рязани смогут отдохнуть с минимальным расходом родителей на путевки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На бюджетной основе в период летних каникул 2021 года будет организован отдых детей в трех лагерях. Это спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба», лагеря «Смена» и «Сказка». В санаторий «Прометей» путевки можно приобрести также на льготных условиях.

Информация для тех, кто самостоятельно хочет приобрести путевки с дальнейшей компенсацией, находится на сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области в разделе «Деятельность» – «Отдых детей и их оздоровление» – «Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Рязанской области» – вкладка «Сезонные и круглогодичные».

С информацией о датах и продолжительности смен можно познакомиться в соответствующем сообщении на сайте администрации Рязани.

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