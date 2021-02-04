Под Рязанью предприниматель вывез с полей плодородную почву

Недалеко от села Гавриловское Спасского района предприниматель незаконно снял и вывез 25 кв. метров плодородного слоя почвы, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

За причиненный ущерб экологической среде коммерсанта оштрафовали на 5 тысяч рублей. Кроме того, ему придется восстановить плодородный слой почвы, представив в Россельхознадзор соответствующий документ.

Отметим, что обнаружили вывоз ценной земли госавтоинспекторы вместе с сотрудниками спасской полиции.

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