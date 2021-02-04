Андрей Красов провел дискуссионную площадку с родительским сообществом Рязани

Фото: РОО "Единая Россия".

О недопустимости призывов к участию детей в незаконных митингах говорили уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, представители региональных управлений УМВД и Росгвардии России, детских, молодежных и родительских объединений.

«В Германии за несоблюдение правил организации и проведения массовых мероприятий, например, предусмотрено лишение свободы до 1 года или штраф 15 000 евро, а в США – до 10 лет. В России законодательство намного гуманнее», – отметил депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

По мнению Анжелики Евдокимовой, молодежь часто не знает об ответственности за участие в незаконных акциях.

«У подростков нет критического мышления по отношению к своему будущему. Запугивать их бессмысленно, нужно объяснять», – подчеркнула обмудсмен и добавила, что разговаривать с детьми должны быть готовы и родители, и педагоги.

«Также нужно информировать молодых людей о полномочиях сотрудников правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированных митингов, в том числе несовершеннолетним. Они должны знать о возможных последствиях своих необдуманных действий», – выразил свою точку зрения заместитель начальника по работе с личным составом управления Росгвардии по Рязанской области Дмитрий Руденченко.

Член Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Роман Захаров предложил депутатам Государственной Думы выйти с инициативой о разработке государственной информационной стратегии, которая могла бы защитить детей от призывов к незаконным и опасным действиям.

Андрей Красов поблагодарил участников встречи за предложения. Итоги дискуссионной площадки парламентарий от Рязанской области озвучит коллегам по фракции «Единой России» в Госдуме.

«Им нужны великие потрясения, а нам – великая Россия», – привел депутат цитату Петра Столыпина, завершая обсуждение.

На правах рекламы.