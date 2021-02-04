В шести районах Рязанской области 4 февраля отключат электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

4 февраля в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- деревня Кареево, деревня Соха, деревня Большая Кременовка, село Большие Поляны, деревня Егоровка, деревня Карамышево, деревня Луговая, деревня Малая Кременовка, деревня Малое Истье, деревня Полянские Выселки, поселок совхоза имени Ленина — с 08:30 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Ванино — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Максы — с 09:00 до 17:00;

- поселок Новый Хутор — с 09:00 до 12:00.

Михайловский район:

- село Виленка (улица Клин) — с 10:00 до 16:30.

Захаровский район:

- село Альяшево — с 10:00 до 16:00.

Чучковский район:

- село Протасьев Угол, село Фролово, поселок Орловка, поселок Родники, поселок Новый, поселок Муравлянка, Лаврешин Хутор, поселок Шуваевка, село Назаровка (улица Конный Парк) — с 10:30 до 15:30.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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