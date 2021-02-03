В Рязанской области потеплеет до плюса, а потом ударит мороз

Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Опубликован прогноз Рязанского ЦГМС на 4-6 февраля. Согласно ему, в области сначала потеплеет до плюсовой температуры, а потом резко ударит мороз.

Если в четверг днем по региону ожидается -3…+2 градуса, то уже в ночь на пятницу, а затем и в светлое время суток -13…-8. Готовьтесь к гололеду! Тем более что в четверг будут осадки. В субботу станет еще холоднее: ночью -21…-16, днем -18…-13.

Что касается осадков, то 4 февраля прогнозируют снег, днем местами мокрый снег. Выпадет снег и 5 февраля: ночью местами сильный, днем небольшой.

Самый сильный ветер обещают в пятницу: северный, северо-западный, 6-11 м/с, с порывами 12-17 м/с.