ХК "Рязань" выиграл у питерских динамовцев

Через мгновение шайба окажется в ловушке Дмитрия Годеса. Фото: Павел АВЕРИН

Очередной матч ХК "Рязань" проводил в Северной столице - соперником "горожан" стали 3 февраля динамовцы. Болельщики рязанской команды наконец-таки дождались победы.

Максим Седов под занавес первой трети реализовал, что бывает редко, большинство у гостей. Не успел начаться второй период, как Виктор Пластинин точно послал хоккейный снаряд в цель - 0:2. Три минуты потребовалось хозяевам льда, чтобы сократить отставание, Александр Комаристый нанес результативный "укол" - 1:2. А на 28-ой минуте отличился капитан рязанской дружины Владимир Карпов.

Счёт 1:3 продержался практически до конца основного игрового времени. Динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, а Максим Джиошвили за 1:45 до финальной сирены подарил надежду питерским болельщикам - 2:3. И все-таки гости победили!

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