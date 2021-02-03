Депутат Госдумы рассказала представителям сферы образования об изменениях в законодательстве

В ходе встречи с руководителями и председателями первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений Александро-Невского района обсуждались темы, связанные с изменениями в трудовом законодательстве и законе «Об образовании в Российской Федерации».

«Теперь студенты старших курсов, проходящие обучение по педагогическим специальностям, получили возможность преподавать в школах, если они успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за 3 года обучения, − пояснила член фракции «Единой России» в Госдуме Елена Митина. − Кроме того, по окончании двух курсов и успешно пройденной аттестации студенты могут вести занятия по дополнительным программам образования, то есть возглавлять различные кружки».

Парламентарий отметила, что благодаря этим нововведениям молодые учителя получают возможность пройти практику, а школы – решить вопрос с нехваткой кадров и создать начинающим педагогам условия для комфортного входа в профессию.

Также Елена Митина ознакомила присутствующих с письмами Минпросвещения России, в которых говорится о снижении документационной нагрузки учителей, об изменениях порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году, о направлении разъяснений по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов в школах, о направлении рекомендаций по организации обучения в школе с применением дистанционных технологий.

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