РМПТС превысило сроки отключения отопления в Рязани более чем вдвое

В Рязани прокуратура Октябрьского района провела проверку после публикации «Комсомолки» о последствиях запоздалой реконструкции теплотрассы на улице Зубковой. В те дни ноября 2020 года, когда среднесуточная температура была стабильно отрицательной, мы сообщали о длительных отключениях отопления и горячей воды. Температура в квартирах, по словам жильцов, понижалась до 12-13 градусов.

Сверхнормативные отключения наблюдались с самого начала работ.

В Правилах предоставления коммунальных услуг сказано: «Допустимая продолжительность перерыва отопления не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца». Тем не менее, как установила прокуратура, в октябре эта планка была превышена в полтора раза (на 37 часов), а в ноябре – в два раза (на 26 часов).

Реконструкцию 500 метров теплотрассы поручили ООО «Пеликен». По заявкам подрядчика МУП «РМПТС» отключало подачу тепла в 4-й микрорайон. Как утверждается, в связи с этим потребителям произвели перерасчет.

В итоге МУП «РМПТС» отделалось штрафом 5000 тысяч рублей по ст. 7.23 КоАП РФ. При этом людям так и не объяснили, почему их вынудили страдать от отключений в холодный период, когда отопительный сезон был уже в разгаре. Отчет о проверке тоже не дает ответа на этот вопрос: бюджетные лимиты управлению капстроительства были доведены еще 22 июля, а проект был готов еще в апреле. Ни о каких кадровых решениях, принятых после такого провала, власти не извещали.