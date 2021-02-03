В Рязани автотехцентр прикрыли из-за коронавирусных нарушений

Очередную организацию в Рязани прикрыли по «коронавирусной» части 2 статьи 6.3 КоАП. Теперь Роспотребнадзор решил уделить пристальное внимание не предприятию общественного питания, а автотехцентру «Луч» на улице Ситниковской. По материалам ведомства 2 февраля выносил решение Железнодорожный районный суд.

«Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (…) в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», - пишут на сайте Роспотребнадзора, не конкретизируя, о каких нарушениях речь.

В итоге ИП Лунькина Александра Сергеевича признали виновным и наказали приостановлением деятельности его автотехцентра на 10 суток.

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