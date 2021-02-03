В Рязанской области создадут единую справочную службу по наличию лекарств

В Рязанской области создадут единую справочную службу, через которую любой гражданин сможет узнать о наличии в аптеках лекарств. Как сказал губернатор Николай Любимов, сделать это нужно уже в ближайшее время.

— Это очень важно для людей. Также надо срочно отработать ситуацию с дефицитом лекарств в сельских населенных пунктах, небольших аптеках, ФАПах, — отметил Любимов. — Такого там быть не должно. Возможности людей, живущих в селах и деревнях, не должны быть хуже, чем у горожан, в том числе в плане получения нужных лекарств.

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