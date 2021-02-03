49-летняя рязанка умерла от коронавируса

В среду, 3 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще три человека. Все они женщины. Самой молодой из них было 49-лет, двум другим – 55 лет и 71 год.

Все жертвы скончались в декабре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стал именно коронавирус. По всей видимости, первичных исследований было недостаточно. Поэтому столь долго ждали повторных результатов.

Всего в Рязанской области по состоянию на 3 февраля жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 235 человека.

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Оперативная группа сообщила, кого записали в статистику летальных случаев (подробности).