В Рязанской области COVID-19 чаще убивает женщин

С начала пандемии в Рязанской области умерли 232 пациента с COVID-19. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий во время заседания областного оперативного штаба.

По словам чиновника, резкий скачок смертности от коронавируса пришелся на ноябрь-декабрь 2020 года. Причем 60% из умерших - это женщины, 221 пациент скончался на профильных койках в стационарах, 11 пациентов умерли на дому.

- 92% из умерших пациентов – это люди старшего трудоспособного возраста. Практически все из них имели сопутствующую тяжелую патологию, - доложил министр.

При этом в качестве одного из факторов, приводящих к смерти пациентов, Андрей Прилуцкий назвал позднее обращение заболевших за медицинской помощью.

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