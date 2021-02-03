Роспотребнадзор: Поводов для снятия ограничений в Рязани из-за коронавируса нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще несколько месяцев минимум в Рязанской области будут действовать ограничительные меры. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова.

— К ограничительным мерам относятся: ношение масок, социальное дистанцирование, а также запрет на проведение массовых мероприятий, — напомнила санитарный врач.

По словам Котовой, в Рязани и области по-прежнему высока интенсивность распространения коронавируса среди граждан старше 65 лет. Еженедельный темп прироста составляет 5% процентов. В этой связи для пенсионеров региона продолжает действовать режим самоизоляции.

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