Авария с УАЗ и «Волгой» в Рязанской области стала смертельной

Фото: 62.мвд.рф

3 февраля на дороге Рязань - Ряжск в Старожиловском районе случилась смертельная авария. На 39-м километре трассы примерно в 08:45 столкнулись УАЗ, в народе именуемый «буханкой» и «Волга». Управляли ими водители в возрасте 58 и 32 лет соответственно. Также в ДТП поучаствовал автомобиль Kia Rio.

В результате автокатастрофы погиб пассажир «Волги», личность которого устанавливается, сообщает пресс-служба областного УМВД. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Фото: 62.мвд.рф

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