Елена Митина встретилась с родителями школьников Александро-Невского района

Фото: РОО "Единая Россия".

Встречу с представителями родительских комитетов средних общеобразовательных учреждений Александро-Невского района депутат Госдумы, член фракции «Единой России», региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина провела 2 февраля в рамках региональной недели.

«Всех родителей волнует, как питаются их дети в школах. И одно дело, когда депутатам о том, что школьники хорошо питаются, говорят директора учебных заведений, и совсем другое, что думают об этом мамы и папы», – отметила парламентарий от Рязанской области.

Елена Митина добавила, что со стороны родителей ей не поступило каких-либо нареканий по качеству питания и его сбалансированности.

Одна из мам поинтересовалась перспективами организации второго горячего питания (за плату) в Александро-Невской СОШ. Директор школы, присутствующий на встрече, заверил, что данный вопрос будет решен в самое ближайшее время.

Говоря о воспитании школьников, Елена Митина подчеркнула, что только совместными усилиями родителей и педагогов можно вырастить достойного гражданина России.

«В июле 2020 года были приняты поправки в закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания подрастающего поколения, – сообщила региональный координатор партпроекта «Новая школа». – Данная инициатива будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда».

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