География коронавируса в Рязанской области продолжает расширяться

3 февраля в Рязанской области обновили данные о географии коронавируса. Если верить официальной статистике, 104 случая за сутки зарегистрировали в 43 населенных пунктах.

При этом четыре точки на карте пандемии появились впервые: Зеленино (Рыбновский район), Бессоновка (Спасский район), Электрик (Михайловский район), Дмитриевка (Александро-Невский район).

За Рязанью по суточному приросту заболевших следует Шиловский район с восьмью новыми случаями COVID-19, затем Рыбновский район с шестью.

С полной статистикой можете ознакомиться на странице опергруппы при областном правительстве. Ниже приводим изменения по сравнению со 2 февраля:

- Рязань - 11699 случаев (+49);

- Рязанский район – 891 (+2) (Варские – 36 (+1), Вышетравино – 6 (+1));

- Скопин – 698 (+1);

- Касимовский район - 471 (+2) (Сынтул – 56 (+1), Гусь-Железный – 50 (+1));

- Рыбное – 443 (+2);

- Сасово – 416 (+1);

- Скопинский район – 343 (+1) (Шелемишево – 4 (+1));

- Рыбновский район - 334 (+6) (Баграмово – 42 (+1), Завод Ветзоотехника – 14 (+1), Старолетово – 14 (+1)), Константиново – 7 (+1), Мантурово – 4 (+1), Аксеново – 3 (+1), Зеленино – 1 (+1)); ошибка опергруппы

- Новомичуринск – 325 (+3);

- Шиловский район – 318 (+8) (Желудево – 22 (+1), Мосолово – 14 (+3), Ерахтур – 11 (+1), Задубровье – 8 (+1), Борки – 6 (+2));

- Михайлов - 286 (+2);

- Спасский район – 271 (+1) (Бессоновка – 1 (+1));

- Михайловский район – 270 (+3) (Октябрьский – 88 (+2), Электрик – 1 (+1));

- Шацкий район - 197 (+1) (Польное Ялтуново – 4 (+1));

- Александро-Невский район – 194 (+3) (Бурминка – 7 (+1), Кайсаровка – 2 (+1), Дмитриевка – 1 (+1));

- Александро-Невский – 188 (+2);

- Сапожок – 153 (+2);

- Захаровский район – 151 (+2) (Смена – 21 (+2));

- Шацк – 149 (+1);

- Спасск-Рязанский – 146 (+2);

- Сасовский район – 138 (+1) (Гавриловское – 2 (+1));

- Милославский район – 129 (+1) (Центральный – 9 (+1));

- Старожилово – 129 (+3);

- Захарово – 112 (+1);

- Пронск – 99 (+1);

- Ухолово – 79 (+1);

- Путятине – 64 (+1);

- Ермишинский район – 35 (+1) (Вышуры – 2 (+1)).