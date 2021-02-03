Рязанец выиграл в лотерею 1 млн рублей: деньги потратит на шубу для жены

1 января рязанец Владимир Сучков выиграл 1 млн рублей в лотерею, сообщает пресс-служба организатора розыгрыша.

По словам счастливчика, он время от времени покупает билеты, но больше ста рублей никогда не выигрывал, а перед Новым годом увидел вещий сон.

— Никто из моих близких не участвовал в розыгрышах, а я верил, что когда-нибудь повезет. Перед новогодним тиражом даже сон видел о выигрыше. Вот и купил целый подарочный набор, — сказал мужчина.

На выигранные деньги Владимир намерен купить жене шубу, а близким родственникам подарки. Себе же победитель приобретет электробур для зимней рыбалки.

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