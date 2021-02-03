Законопроект «Единой России» поможет 3,5 миллионам россиян зарегистрировать гаражи и землю под ними

«Гаражная амнистия» – инструмент, который позволит не только сократить количество необходимых документов для оформления собственности на гаражи и землю под ними, но и снизить затраты людей на эти процедуры. В среднем кадастровая оценка участка при передаче в собственность в регионах, по данным Росреестра, стоит 5-7 тысяч рублей. Кроме того, нужно оплачивать госпошлину. Законопроект «Единой России» о гаражной амнистии предполагает, что этим будут заниматься органы местного самоуправления, отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников в ходе онлайн-дискуссии с экспертами и профильными ведомствами 1 февраля. Она прошла на площадке издательского дома «Аргументы и факты».

Для подтверждения права собственности подойдет справка о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе или любой другой подтверждающий документ – например, техплан на гараж или выписка из технической инвентаризации. Кроме того, регионы смогут самостоятельно дополнять этот список – на случай, если есть еще какие-то документы о гаражах. Предполагается, что гаражная амнистия будет работать до 1 марта 2026 года.

При этом Павел Крашенинников подчеркнул, что она не коснется так называемых «ракушек».

«Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью. «Ракушки» – это движимый объект», – пояснил он.

Законопроект дополнительно защит землю под гаражами. Сейчас неоформленные в собственность постройки можно снести и отдать земли под застройку без какой-либо компенсации. После принятия законопроекта собственники получат гарантии даже в тех случаях, когда земли планируют изъять для государственных и муниципальных нужд, например, при строительстве федеральных автодорог.

Документ поддержали профильные объединения и ведомства. В частности, Росреестр назвал гаражную амнистию «демонстрацией баланса частных и публичных интересов».

Владельцы частных, коллективных гаражей, в том числе проживающие в Рязани, не оформившие право собственности, после принятия Государственной Думой законопроекта «О гаражной амнистии» получат право на «приватизацию земельных участков и гаражей, при условии, что они были возведены до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. При этом, оформление права собственности будет проходить по упрощенной процедуре.

Требования для определения потенциальных участников «гаражной амнистии» прописаны в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены». В документе содержится ряд исключений, когда заявителю в льготном оформлении права собственности на гараж будет отказано.

«Законопроект, разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены», – считает руководитель Управления Росреестра по Рязанской области Андрей Усейкин.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день наличие большого количества неоформленных гаражей создает социальную напряженность среди граждан ввиду того, что зарегистрировать свои права в настоящее время можно только по решению суда. В этой связи законопроект предлагает комплексное решение данного вопроса, что позволит гражданам воспользоваться новым механизмом и зарегистрировать права на свои гаражные объекты.

«Гражданин должен обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ, с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», – рассказал Андрей Усейкин.

При подготовке законопроекта учли опыт регионов – 55 субъектов поделились своими практиками, которые учтут при доработке документа ко второму чтению. Ряд спорных моментов урегулируют. Сбор предложений продлится до 24 февраля.

В итоговом варианте документа предусмотрят дополнительные возможности для инвалидов – помимо приоритета на использование земельного участка для размещения гаража для людей с ОВЗ в законопроекте пропишут и места для стоянки их автомобилей около дома.

Кроме того, определят, как получить неоформленный гараж и землю в наследство – к примеру, если собственник уже умер, а имущество не зарегистрировано.

Предполагается, что законопроект примут уже в марте 2021 года.

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