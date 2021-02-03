В рязанском перинатальном центре открылось подразделение МФЦ

В Рязани в Областном перинатальном центре (ул. Интернациональная, д. 1и) открылось подразделение МФЦ. Молодым родителям и сотрудникам учреждения здесь планируют предоставлять весь спектр услуг. Среди них пресс-служба правительства выделяет регистрацию рождения ребенка «в режиме реального времени».

«На территории медицинского центра можно оформить свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, пособия, подать заявление о зачислении ребенка в детский садик. Часть документов мама сможет получить уже при выписке из перинатального центра», - сообщается на сайте МФЦ.

Отделение располагается на 3 этаже административного корпуса перинатального центра в кабинете №52. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов (обед с 13 до 14). Телефон: 8(4912)46-44-05.