Сфоткались, но не убрали: появилось видео, как чистят от снега тротуары в Рязани

Не все формально относятся к своим обязанностям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компрометирующее деятельность службы по уборке города видео появилось утром в среду, 3 февраля, в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

"Вот так в Горроще убирают тротуары, пришли, построились, сфотографировались, пошли на другое место. И о какой уборке снега можно говорить, пока так будут относиться к своим обязанностям," - написал автор короткого, но конкретного видеоролика.

Ему вторят в комментариях, что подобное отношение к делу замечено и в микрорайоне Южный.

"Сегодня ждем новый отчет в группе администрации Рязани", - саркастически замечает один из комментирующих.

Днем ранее, 2 февраля, в Сети разместили информацию о «разгуле» тараканов в одном из классов рязанской школы №57.

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