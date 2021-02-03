У Следственного комитета появились большие претензии к рязанскому бизнесмену

«Важняки» рязанского СК возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
По данным отдела по расследованию особо важных дел, с 7 июня по 30 сентября 2019 года коммерсант, оказав транспортные услуги и выполнив работы для одной из организаций, выставил в адрес контрагента счета-фактуры с выделенными суммами НДС. Но суммы НДС не перечислил, в бюджет ничего не выплатил, а налоговые декларации за этот период не предоставил.
В итоге сумма причиненного бюджету ущерба составила более 2,7 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что для следователей в процессе ведения дела важно не осудить предпринимателя, а сделать так, чтобы налоги были возвращены государству.
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